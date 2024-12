Santo destino! Botafogo é campeão fazendo aniversário e no dia da padroeira

Glorioso ganha a taça do Brasileiro no dia em que celebra 82 anos de fundação e na data da padroeira do clube, Nossa Senhora da Conceição

O destino trouxe o título do Botafogo justamente no dia da fundação do clube e da celebração de sua padroeira, Nossa Senhora da Conceição. Coincidência? Bênção? Acaso? Cada um pode interpretar de uma forma, mas, independentemente de crença, o fato é que a festa do campeão do Brasileiro tem um sabor adicional. Afinal, envolve a história do clube que surgiu no dia 8 de dezembro de 1942 e que se tornou um dos mais queridos do Brasil.

Para quem tem fé, Nossa Senhora da Conceição pode ter dado uma forcinha ao Glorioso. É que o dia foi dedicado às festividades na Paróquia da padroeira, que fica a quatro quilômetros do Estádio Nilton Santos. Às cinco da manhã teve queima de fogos para abrir as comemorações. Depois, ao longo do dia, houve missas e uma delas foi especial: a Missa da Vitória, uma hora antes do jogo contra o São Paulo no Engenhão.