Roger explica derrotas do Inter na reta final do Brasileiro: ‘Nos desmobilizamos um pouco’

Treinador do Colorado ainda detalhou relaxamento do elenco após cessarem as chances de título e frisou a necessidade de evolução do elenco / Crédito: Jogada 10

O Internacional perdeu para o Fortaleza por 3 a 0, na Arena Castelão, neste domingo (8), pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Esta, aliás, foi a terceira derrota seguida do Colorado. O técnico Roger Machado admitiu que o rendimento da equipe esteve abaixo das expectativas, bem como ressaltou que o time sofreu uma perda de foco, especialmente depois que as chances de título acabarem. Por isso, o treinador detalhou que haveria a possibilidade de analisar o Internacional em duas ocasiões distintas. O primeiro durante a fase invicta de 16 jogos. Roger citou que neste período havia uma motivação para garantir uma vaga na fase de grupos da Libertadores de 2025, assim como a briga incerta pelo troféu do Brasileiro, além do momento em que o Colorado engatou a sequência de resultados negativos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O técnico frisou que ainda quando a equipe estava perdendo para o Flamengo no primeiro tempo não havia o mesmo estímulo. Isso porque não havia mais a possibilidade de alcançar o Botafogo.

“Tivemos 16 jogos de invencibilidade, mas precisamos evoluir em alguns aspectos. Mantivemos a corda esticada em todo o período para a recuperação. Nos mostra que precisamos evoluir em alguns aspectos na mentalidade de sempre buscar”, esclareceu o comandante. “A pequena possibilidade de título se esvaiu, nos desmobilizamos um pouco. Conseguimos classificar com a virtude deles a vaga ao principal torneio continental. Que bom que aconteceu agora no final e não prejudicou a recuperação”, complementou o treinador.