Renato Gaúcho afirma estar triste e feliz ao mesmo tempo em final de ano com o Grêmio

Tricolor encerra a temporada com uma derrota por 3 a 0 para o Corinthians, em sua Arena, e reunião vai definir futuro do técnico

O técnico Renato Gaúcho afirmou, após a derrota por 3 a 0 para o Corinthians, na última rodada do Campeonato Brasileiro, que está se despedindo do Grêmio. A partida ocorreu na Arena, em Porto Alegre. Ao final do jogo, ele concedeu uma entrevista coletiva e falou sobre o assunto. O duelo ocorreu neste domingo (8).

Em campo, o Grêmio foi facilmente superado pelo Timão, que venceu com gols de Yuri Alberto, Charles e Depay, que fez um golaço de bicicleta. Este foi um ano complicado para o time, que enfrentou as enchentes no estado do Rio Grande do Sul, que afastaram a equipe de sua casa por mais de quatro meses. O Imortal conseguiu se salvar do rebaixamento na penúltima rodada do Brasileirão.