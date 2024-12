Premier League: Chelsea vira sobre Tottenham e engata quarta vitória seguida

Palmer é o grande destaque da vitória dos Blues no clássico londrino, com dois gols e uma assistência / Crédito: Jogada 10

O Chelsea está embalado na Premier League. Neste domingo (8), os Blues conquistaram um grande resultado e venceram o Tottenham por 4 a 3, de virada, no clássico londrino válido pela 15ª rodada do Campeonato Inglês. Palmer foi o grande destaque da partida, com dois gols de pênalti, um deles de cavadinha, além de uma assistência para Enzo Fernández. Sancho completou o placar para os Blues. Por outro lado, o Tottenham decepcionou seus torcedores em casa e deixou escapar a vitória após abrir uma vantagem de dois gols, com Solanke e Kulusevski, ainda no primeiro tempo no Hotspur Stadium, enquanto Son descontou nos acréscimos. Dessa maneira, o Chelsea chegou à quarta vitória consecutiva na Premier League e segue embalado em busca da liderança. Além disso, os Blues contaram com tropeços de Arsenal e City, terceiro e quarto colocados, respectivamente, nesta 15ª rodada.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Com o resultado, o Chelsea chegou aos 31 pontos e agora está com quatro a menos que o líder Liverpool. Porém, os Reds tiveram o clássico com o Everton adiado devido às condições climáticas no último sábado. Ou seja, os líderes da Premier League estão com uma partida a menos e ainda podem ampliar a vantagem na liderança.