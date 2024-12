Palmeiras x Fluminense, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Enquanto o Verdão ainda corre atrás do terceiro título seguido do Brasileirão, Fluminense tenta escapar do rebaixamento

Em lados opostos da classificação do Brasileiro, Palmeiras e Fluminense medem forças neste domingo (8/12), às 16h (de Brasília), pela última rodada. De um lado, o Alviverde ainda sonha com o tricampeonato, enquanto o Tricolor necessita de apenas o empate para permanecer na primeira divisão. Com 73 pontos, os comandados do técnico Abel Ferreira precisam dos três pontos e torcer para que o Botafogo perca para o São Paulo, no Nilton Santos.

O Fluminense (43 pontos), por sua vez, precisam empatar, mas caso percam terão que secar Red Bull Bragantino e Athletico, que enfrentam Criciúma e Atlético-MG, respectivamente. Este duelo terá a cobertura da Voz do Esporte, que inicia a sua transmissão a partir das 14h30. O comando e a narração é de João Delfino.