Palacios volta aos treinos e é preparado para 2025

Lateral-esquerdo equatoriano sofreu com lesões e cirurgias em 2024. Palacios disputou apenas uma partida no ano

“O Palacios está treinando com o grupo normalmente, praticamente há uma semana. A gente está o preparando para o ano que vem. Confiar 100% não dá porque na medicina não tem nada 100%. Mas ele está super bem”, comentou André Jorge, médico do Corinthians, em entrevista ao podcast “Casal Coringão”.

Contratado em janeiro deste ano, o lateral-esquerdo Diego Palacios está, enfim, em grandes condições de jogo. No entanto, como a temporada encerra-se neste domingo (8), o Timão conta com o quatoriano a partir de 2025.

Vale lembrar que Palacios jogou apenas 45 minutos neste ano. Foi na derrota para o São Bernardo por 1 a 0, ainda no Campeonato Paulista. Desde então, o lateral sofreu com lesões. Aliás, ele passou por duas cirurgias no joelho esquerdo.