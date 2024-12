Olheiro que descobriu Neymar morre e recebe homenagem do astro: ‘Sempre serei grato’

Pai do astro do Al-Hilal também fez uma publicação em seu perfil para agradecer ao professor por ''mudar a história da família'' do jogador / Crédito: Jogada 10

Morreu o técnico responsável por ‘descobrir’ Neymar e levá-lo ao Santos. Betinho faleceu no último sábado (7), sem causa divulgada, e recebeu uma homenagem especial do astro brasileiro. O pai do jogador, Neymar da Silva Santos, também lamentou a partida do profissional – o qual define como primeiro agente da história do filho no futebol. “Hoje uma parte da nossa história partiu. Fica aqui minha gratidão ao professor Betinho, sem ele a história do meu filho (e da minha família) seria diferente. À família, saiba que sempre terão um amigo por aqui”, escreveu o pai de Neymar em suas redes sociais.

Neymar também dedicou boa parte de seu sucesso ao professor. "Você me viu correndo na arquibancada e me fez correr em vários estádios ao redor do mundo. Você me colocou no futebol, fez meus pais me levarem ao primeiro teste. Grato pra sempre por isso. Cuide de nós ai em cima. Descanse em paz, professor Betinho", lamentou o craque.