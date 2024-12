Mano celebra permanência do Fluminense na primeira divisão: ‘Dia muito especial’

Com a vitória sobre o Palmeiras por 1 a 0, no Allianz Parque, o Fluminense se garantiu na elite do futebol brasileiro em 2025. De quebra, ainda assegurou a vaga na próxima edição da Sul-Americana. Em entrevista coletiva, o técnico Mano Menezes falou sobre ter assumido a equipe, com apenas seis pontos, e ter reagido no returno.

Campanha de recuperação e salvação

Quando Mano assumiu, o Tricolor somava apenas seis pontos em 13 rodadas. Campeão da Libertadores e da Recopa, Fernando Diniz não conseguiu fazer a engrenagem girar e acabou sendo demitido.

O novo treinador, então, chegou a um acordo no dia 1º de julho e teve a missão de salvar o ano do Fluminense, algo que aconteceu neste domingo (8), no Allianz. Com ele à beira do campo, a equipe conquistou 40 pontos em 72 possíveis ao longo de 35 rodadas, com 11 vitórias, sete empates e sete derrotas. Contudo, ele evitou falar se permanece na próxima temporada.