Luiz Henrique, do Botafogo, é eleito o craque do Brasileirão

O Botafogo dominou o Brasileirão de 2024. O Glorioso foi o melhor time dos turnos e terminou campeão com 79 pontos. Assim, os jogadores dominaram a Seleção do Campeonato Brasileiro. A CBF divulgou neste domingo (8) o time ideal da temporada com cinco alvinegros, além de Luiz Henrique como melhor jogador e Artur Jorge como melhor treinador.

O grande destaque é o atacante Luiz Henrique, eleito o craque do Brasileirão. Segunda maior contratação da história do futebol brasileiro, o jogador contribuiu com sete gols e três assistências em 35 jogos disputados na campanha do título. Assim, foi o melhor jogador. O goleiro John, os zagueiros Barboza e Bastos, e o meia Marlon Freitas também foram premiados.