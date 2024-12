Lucas Silva, do Cruzeiro, revela conversas para renovação

Meia é o jogador com mais jogos essa temporada pelo Cruzeiro; Contrato entre as partes termina no fim do ano / Crédito: Jogada 10

Lucas Silva foi o melhor jogador do Cruzeiro na vitória por 1 a 0 contra o Juventude pela 38° rodada do Campeonato Brasileiro. Além disso, o meia é quem mais atuou pela Raposa nesta temporada. No fim da partida, o jogador revelou que já iniciou as conversas com o clube mineiro para renovar o contrato que termina neste ano. “Iniciamos conversas. Tivemos o último jogo, já manifestei o meu desejo de ficar, amo esse clube, gosto de jogar com essa camisa, me dedico muito aqui, me sinto em casa, agora tá nas mãos da diretoria, vamos ver o que se resolve nos próximos dias, mas muito feliz de ter fechado o ano como uma vitória, o torcedor merecia. Fazendo nossa parte, não deu para libertadores. Bom, agora é férias descansar e vamos ver o que o futuro nos aguarda”, contou.

