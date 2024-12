Leila faz cobrança ao diretor Anderson Barros após vice do Palmeiras no Brasileirão

O diretor de futebol Anderson Barros, da SE Palmeiras, concede entrevista coletiva, na Academia de Futebol. (Foto: Cesar Greco) / Crédito: Cesar Greco

A derrota do Palmeiras para o Fluminense neste domingo (8) selou o vice-campeonato alviverde no Brasileirão e esquentou o ambiente no Allianz Parque. Isso porque a presidente Leila Pereira, insatisfeita com o desempenho da equipe no revés por 1 a 0, fez cobranças duras ao diretor de futebol Anderson Barros. Ao todo, o Verdão somou 73 pontos. Além de fazer reclamações, a mandatária cobrou indiretamente mais entrega do elenco, já que a insatisfação foi direcionada a Barros. A conversa entre as partes não evoluiu para uma discussão, de acordo com informações da Gazeta Esportiva.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Diretor de futebol do clube desde 2019. Anderson Barros fez parte do primeiro mandato completo de Leila à frente do Verdão (2021-2024). Reeleita pelos sócios do clube social para o triênio 2025-27, ela tomará nova posse ao fim deste ano.