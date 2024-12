Kanu frisa persistência do Bahia após vaga na pré-Libertadores: ‘Merecemos’

“Grato a Deus pela oportunidade de viver isso aqui, por entrar na história de um grande clube. Começamos muito bem, depois tivemos uma queda de rendimento, a bola passou a não entrar, mas com muita resiliência e perseverança, com o nosso trabalho e do professor Rogério, por persistir e acreditar no grupo, e o grupo acreditar no projeto, pela torcida nos ajudar e hoje coroamos com esse grande fim”, detalhou o defensor.

O Bahia garantiu a vaga na etapa preliminar da Libertadores de 2025 com o triunfo de 2 a 0 sobre o Atlético-GO na Arena Fonte Nova, neste domingo (8). A queda de desempenho recente que o time sofreu causou apreensão, principalmente nos torcedores. Entretanto, de acordo com o zagueiro Kanu, a perseverança do elenco foi um dos principais motivos para o êxito neste desafio.

Além disso, Kanu fez uma retrospectiva dos obstáculos que o Esquadrão de Aço passou desde o período inicial da reestruturação implantada pelo Grupo City, no ano passado. Desde a briga contra o rebaixamento na temporada passada e ao fim do segundo ano do projeto sendo coroado com a classificação para a próxima edição do principal torneio de clubes da América do Sul.

“Começamos esse projeto do início, do zero, foi difícil, tivemos percalços no ano passado. Mas hoje com muito trabalho e muita resiliência, diante do nosso torcedor, poder dar essa alegria a eles, que nunca nos abandonaram, com essa festa linda que fizeram, agora é comemorar. Eles merecem disputar. O Bahia está na Libertadores depois de 35 anos!”, concluiu Kanu.

Bahia participa de feito inédito

Com a presença do Esquadrão de Aço, pela primeira vez na história, dois clubes nordestinos vão disputar a Libertadores. Afinal, o Fortaleza encerrou a sua campanha em quarto lugar no Campeonato Brasileiro, com 68 pontos. Ou seja, assegurou a vaga na fase de grupos da principal competição continental de clubes e marca sua terceira participação. As outras duas foram em 2022 e 2023. Na primeira ocasião foi até as oitavas e na segunda oportunidade caiu na terceira fase eliminatória.

Já o Bahia carimbou a classificação para a Libertadores de 2025, pois terminou a Série A na oitava posição, com 53 pontos. Assim, o Tricolor de Aço vai para a sua quarta participação no campeonato. As anteriores ocorreram em 1960, 1964 e 1989. Vale ressaltar que foi o primeiro representante brasileiro em uma edição do torneio. A sua melhor campanha foi em sua última participação, em 1989, quando foi eliminado para o Internacional, nas quartas de final.