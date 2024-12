Juventude x Cruzeiro, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Neste domingo (8/12), Juventude e Cruzeiro se enfrentam pela última rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para às 16h (de Brasília), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O confronto pode definir vagas em competições internacionais para ambas as equipes. O time gaúcho sonha com a Sul-Americana, enquanto o Mineiro deseja a Libertadores. Mas para isso, tem de vencer ou empatar e ainda torcer por tropeço do Bahia (que joga em casa contra o Atlético-GO), Cruzeiro e Bahia tem 50 pontos, mas baianos tem vantagem no desempate (número de vitória). A voz do Esporte transmite este jogo. A Jornada Esportiva começa a partir das 14h30 (de Brasília), sob o comando de Ricardo Froede.