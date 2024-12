Italiano: Lazio vence Napoli e acirra briga pela liderança

Gustav Isaksen garante vitória no Estádio Diego Armando Maradona e Atalanta é a nova líder do Calcio

A briga pela parte de cima da tabela do Campeonato Italiano está acirrada. Neste domingo (8), a Lazio venceu o vice-líder Napoli por 1 a 0, no Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, pela 15ª rodada do Calcio. Gustav Isaksen balançou a rede na reta final da partida e confirmou a vitória fora de casa.

Dessa maneira, a Lazio se recuperou da derrota para o Parma na última rodada e voltou ao caminho das vitórias. A equipe chegou aos 31 pontos, na 5ª posição, com apenas três a menos que a líder Atalanta.