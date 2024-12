Geromel em seu adeus no futebol pelo Grêmio: ‘Ganharam um torcedor’

Grande ídolo da história recente do Tricolor Gaúcho, se despede do esporte, mas afirma que continuará torcendo agora da arquibancada

Neste domingo (8), Geromel e Grêmio encerraram o vínculo entre eles, pois o zagueiro se despediu do futebol na última rodada do Campeonato Brasileiro, diante do Corinthians. Mesmo com a derrota na Arena, o sentimento foi de gratidão por um atleta que venceu quase tudo pelo clube gaúcho.

Em mais de 10 anos, Geromel conquistou a Copa do Brasil, a Libertadores, a Recopa e vários campeonatos estaduais. Além disso, integrou o elenco que disputou a Copa do Mundo com a Seleção Brasileira sob o comando de Tite, em 2018.