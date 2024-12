Fortaleza aproveita ‘festival de falhas’ e vence Internacional no Castelão

Tricolor decidiu o jogo após dois presentes da zaga do Colorado e superou o adversário por 3 a 0 na despedida do Brasileirão 2024 / Crédito: Jogada 10

Fortaleza se despede do Brasileirão 2024 com uma vitória maiúscula sobre o Internacional, por 3 a 0, na Arena Castelão. O resultado garantiu a quarta colocação ao Tricolor, enquanto o Colorado ficou em quinto lugar com 65 pontos – três de desvantagem para o adversário deste domingo (8). Primeiro tempo Os primeiros minutos indicavam um início morno de jogo, com os times abusando do balão, mas o Fortaleza mudou o roteiro com Moisés. O goleiro Rochet furou a recuada de Clayton, e a falha bisonha culminou num presente para o atacante tricolor, que só teve o trabalho de abrir o marcador na Arena Castelão aos 6′.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Moisés que, por sinal, viveu uma tarde de Natal na Arena. Isso porque 13 minutos após o primeiro presente, o atacante recebeu outro brinde, mas desta vez de Clayton. O zagueiro colorado tentou afastar a bola de carrinho e entregou nos pés do camisa 21 que, novamente, só teve o trabalho de empurrar para dentro do gol e ampliar a vantagem do Fortaleza.

Falhas para uns, oportunidades para outros. Assim se resume o primeiro tempo da última rodada do Brasileirão na Arena Castelão. O Fortaleza soube aproveitar os erros defensivos – e o dia pouco inspirado – do Internacional para construir um placar favorável na etapa inicial. Depois, bastou apenas administrar o resultado, já que o Colorado também pouco ameaçou ofensivamente. Segundo tempo A defesa do Internacional viveu realmente uma tarde para se esquecer na Arena Castelão. Se faltava sofrer gol de bola área, Tinga fez o bingo. O lateral-direito subiu mais que Gustavo Prado, encobriu Rochet e marcou o terceiro do Fortaleza aos 7 minutos. A larga vantagem do Fortaleza afastou ainda mais qualquer poder de reação ao Internacional, que até balançou as redes aos 17′, mas Borré estava impedido. Assim como na primeira etapa, o Tricolor precisou apenas administrar o resultado no decorrer da partida para garantir os últimos três pontos do campeonato.