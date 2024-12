Filipe Luis e Marcos Braz discursam em treino final do Flamengo

Treino no Ninho do Urubu, no último sábado (07) foi a atividade final do Rubro-Negro na temporada e marcou a despedida de Gabigol e Marcos Braz

O treino do Flamengo, no último sábado (07), que marcou o fim da temporada da equipe contou com o discurso de Marcos Braz, vice-presidente de futebol. Além de Filipe Luis, o comandante do Rubro-Negro. De acordo com informação do “GE”, Marcos Braz se manifestou depois do treinamento. O cartola se direcionou aos jogadores e funcionários do clube para expor sua gratidão pela parceria nos seis anos em que comandou o departamento de futebol. Importante ressaltar que o dirigente não continuará no Flamengo na próxima temporada, pois vai dar prioridade a sua vida pessoal.

Bruno Spindel é mais um diretor que se posicionou ao fazer um discurso classificado como emocionante no gramado do centro de treinamento. Além disso, Filipe Luis discursou para os jogadores e agradeceu o esforço no fim de 2024. Ainda por cima demonstrou gratidão aos cartolas do Rubro-Negro pelo suporte que concederam a partir do momento que ele assumiu o comando técnico.