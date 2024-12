É campeão! Botafogo vence o São Paulo e conquista o título do Brasileiro

Com gols de Savarino e Gregore, Alvinegro faz 2 a 1 no Tricolor e conquista o título brasileiro para terceira vez em sua história

Praticamente uma semana após garantir a sua primeira Libertadores, a equipe ganhou também o Campeonato Brasileiro, abrindo seis pontos do Palmeiras, que perdeu para o Fluminense, no Allianz Parque, por 1 a 0. Com um time forte individual e coletivamente, não deu chances para os rivais durante a temporada e mostrou que vai forte para a Copa Intercontinental, que começa para o Glorioso já nesta semana.

O Botafogo coroou a sua grande temporada ao conquistar pela terceira vez o Campeonato Brasileiro. Neste domingo (8), diante de um Nilton Santos lotado de torcedores eufóricos e confiantes, com direito a um lindo mosaico, o Alvinegro venceu o São Paulo por 2 a 1, gols de Savarino e Gregore – William Gomes descontou -, e acabou com um jejum de 29 anos sem o título da competição.

Com o apoio maciço da torcida, o Botafogo começou o duelo com mais posse de bola e manteve a calma para furar a defesa do time reserva do São Paulo, que poupou os titulares para o último jogo do ano. Apesar disso, não criava chances e tinha pouca efetividade.

Savarino abre o placar para o Botafogo

Aos poucos, a situação começou a mudar. A equipe de Artur Jorge passou a pressionar mais, com uma marcação mais forte. Assim, forçou uma saída errada do São Paulo. Sabino tentou o toque para Santi Longo, que não alcançou. Igor Jesus aproveitou e tocou para Savarino mandar de cavadinha para fazer um golaço para o Alvinegro aos 36.

O gol animou o Glorioso e sua empolgada torcida. Com a vantagem no placar, o futebol vistoso voltou a aparecer. Em lindo lançamento de Marlon Freitas, Alex Telles invadiu a área e tocou para o gol, mas Jandrei salvou. No rebote, Igor Jesus parou novamente no goleiro. O centroavante teve mais uma chance antes do intervalo, porém arrematou mal e mandou para fora.