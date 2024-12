Diniz detona Cruzeiro e desabafa: ‘Me sinto desrespeitado’

Em meio aos boatos sobre uma possível demissão, o técnico Fernando Diniz soltou o verbo na entrevista coletiva após a vitória do Cruzeiro sobre o Juventude por 1 a 0 , neste domingo (8), pela última rodada do Brasileirão. Assim, o treinador cobrou clareza da diretoria celeste e afirmou que se sente desrespeitado pela forma que o assunto tem sido conduzido.

“Me sinto extremamente desrespeitado porque estou sabendo pela imprensa. Sabem mais do que vai acontecer comigo do que eu mesmo. É um desrespeito muito grande porque eu tive inúmeras propostas e vim para o Cruzeiro. Não teve clareza. Teve uma conversa de muro, mas não sou tonto. Não me arrependo de ter vindo porque vim de coração aberto para fazer trabalho justo e honesto”, disse.