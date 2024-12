Depay promete ele e Corinthians melhores em 2025

Atacante holandês fala que ainda se vê em adaptação ao clube e sonha com títulos pelo Timão no ano que vem. Veja números de Depay / Crédito: Jogada 10

Maior contratação do Corinthians na temporada e com promessa de grande ídolo da história do Timão, o atacante holandês Memphis Depay já caiu nas graças da Fiel. Ainda assim, o atleta de 30 anos garante que vai ter um desempenho ainda melhor em 2025. Ele foi além e assegurou que o Alvinegro também melhorará as performances do ano que vem. “Eu preciso tempo, ficar quieto, olhar para trás e rever o que vivi nos últimos meses, muita coisa aconteceu, muita pressão, coisas bonitas, coisas desapontantes, como duas semifinais que perdemos, na Copa do Brasil e na Sul-Americana. No geral, o progresso foi bom. Comecei a conhecer melhor a liga, o país, o idioma… foi um bom começo. Infelizmente, acabou, vamos focar na próxima temporada. Esse time é capaz de mais, temos que seguir focados e ter mais ambição. Nós podemos acrescentar isso ao nosso time na próxima temporada”, comentou Depay em entrevista ao “Premiere”.

Vale lembrar que o Corinthians venceu os nove últimos jogos do Brasileirão, estabelecendo um recorde na história do clube. Dessa forma, o Timão encerra o ano deixando o torcedor empolgado e, como prometeu Depay, sonhando com o título.