Corinthians goleia o Grêmio e fecha ano com 9 vitórias seguidas

Corinthians faz 3 a 0 e encerra ano deixando o torcedor empolgado. Pelo lado do Grêmio, confronto fica marcado por aposentadoria de Geromel / Crédito: Jogada 10

Na despedida do Brasileirão-2024, o Corinthians goleou o Grêmio por 3 a 0, em Porto Alegre, neste domingo (8). Yuri Alberto, Charles e Memphis Depay marcaram os tentos. O atacante Yuri Alberto, aliás, fecha 2024 como o artilheiro do Brasileirão, com 14 gols (ao lado de Alerrandro, do Vitória) e do ano, com 31 bolas na rede. De quebra, o Corinthians fecha o Brasileirão com nove vitórias seguidas, um recorde na era dos pontos corridos. Antes, vale lembrar, o Timão despachou o Athletico-PR, Cuiabá, Palmeiras, Vitória, Vasco, Criciúma e Bahia. Já o Grêmio se despede de 2024 em tom melancólico, com muitos tropeços e uma vaga na Sul-Americana como “consolação”. O Timão, por sua vez, já tinha se garantido na Libertadores de 2025.

Por outro lado, a partida também será para sempre lembrada pelos gremsitas, afinal, marcou a aposentadoria do ídolo Pedro Geromel. Ele estava no Grêmio desde 2014 e conquistou 14 títulos dede então, incluindo Libertadores, Copa do Brasil e sete Campeonatos Gaúchos.

O Corinthians encerra o Brasileirão em sétimo lugar, com 56 pontos. Dessa forma, jogará a pré-Libertadores. O Grêmio, por sua vez, encerra em 14º, com 45 pontos, com uma vaga assegurada na Sul-Americana. Timão amplamente melhor em campo O Corinthians, mesmo já garantido na Libertadores e atuando fora de casa, dominou a partida. Assim, logo levou perigo, sobretudo pelo lado direito. Dessa forma, as melhores oportunidades saíram dos pés de Depay, Matheuzinho e Yuri Alberto. O camisa 9, aliás, teve um gol anulado pouco depois. Ainda assim, abriu o placar para o Timão. Aos 43, Matheuzinho cruzou para o centroavante, que foi derrubado por Geromel. Após consulta ao VAR, o árbitro marcou a penalidade, convertida pelo corintiano. Pelo lado do Grêmio, as melhores oportunidade saíram dos pés de Diego Costa e Reinaldo. O Grêmio começou bem melhor no segundo tempo. No entanto, Braithwaite, João Pedro e Jemerson desperdiçaram as oportunidades. O Corinthians, aliás, respondeu com Memphis Depay exigindo boa defesa do goleiro Caíque. Aos 33, Dodi e José Martínez se desentederam. Assim, ambos foram expulsos.