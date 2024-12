Bragantino goleia Criciúma e garante permanência na Série A

Dessa maneira, o Bragantino encerra sua participação no Brasileirão 2024 com 44 pontos, na 16ª posição, a primeira acima da zona de rebaixamento. Além disso, o Braga contou com o tropeço do Athletico-PR diante do Atlético-MG, em Belo Horizonte, para ultrapassar o Furacão e confirmar a permanência na Série A. Porém, o clube palista não vai disputar uma competição internacional na próxima temporada.

O Bragantino garantiu a permanência na elite do Campeonato Brasileiro. O time de Bragança Paulista fez o dever de casa no estádio Nabi Abi Chedid e goleou o Criciúma por 5 a 1, neste domingo, pela 38ª e última rodada do Brasileirão. Juninho Capixaba, Vinicius, Sasha, Mosquera e Jhon Jhon marcaram os gols da vitória. Pelo lado do Tigre, que já entrou em campo rebaixado, o zagueiro Rodrigo anotou o gol de honra.

RB BRAGANTINO 5X1 CRICIÚMA

38ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 8/12/2024, às 20h (de Brasília).

Local: Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista (SP)

RB Bragantino: Cleiton; Andres Hurtado, Pedro Henrique (Raul, aos 34′ do 2t), Lucas Cunha e Juninho Capixaba; Jadsom (Douglas Mendes, aos 34′ do 2t), Lucas Evangelista e Lincoln; John John, Vinicinho e Eduardo Sasha. Técnico: Fernando Seabra

Criciúma: Gustavo; Jonathan (Dudu, aos 15′ do 2t), Rodrigo, Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes; Barreto (Matheusinho, aos 14′ do 2t), Newton, Ronald Lopes e Jhonata Robert

(Eliédson, aos 31′ do 2t); Pedro Rocha (Bolasie, aos 15′ do 2t) e Arthur Caíke. Técnico: Cláudio Tencati

Gols: Juninho Capixaba, aos 13′ do 1t (1-0); Vinicius Pereira, aos 30′ do 1t (2-0); Rodrigo, aos 39′ do 1t (2-1); Sasha, aos 15′ do 2t (3-1); Mosquera, aos 25′ do 2t (4-1); Jhon Jhon, aos 36′ do 2t (5-1)

Árbitro: Savio Pereira Sampaio

Auxiliares: Eduardo Gonçalves da Cruz e Lucas Costa Modesto

Cartões amarelos: Vinicinho (CRI); Tobias Figueiredo, Barreto, Newton (CRI).

