Bastos e Barboza comemoram título brasileiro: ‘Entramos para a história’

Dupla do Botafogo ficou fora do jogo contra o São Paulo, mas foi crucial na campanha do glorioso até a conquista nacional / Crédito: Jogada 10

Eleito os melhores zagueiros do Campeonato Brasileiro, Bastos e Barboza celebraram, e muito, o título do Botafogo. Os dois ficaram fora do duelo contra o São Paulo neste domingo (8/12), no Nilton Santos, mas estiveram presentes na festa após o apito final. Em entrevista após o embate, a dupla falou em ”entrar para a história” do Glorioso com mais uma conquista.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Incrível. Sonhamos com isso. Falei com Bastos, entramos para a história, ficamos livros, vão lembrar de nós. Essa equipe brigou, lutou, pouca gente acreditou, mas foi forte. Hoje, duas taças são nossas”, disse Barboza.