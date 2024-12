Bahia vence Atlético Goianiense e garante vaga na pré-Libertadores

O Bahia conquistou o triunfo por 2 a 0 sobre o Atlético Goianiense, neste domingo (08), na Arena Fonte Nova, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor de Aço teve uma postura bastante ofensiva, principalmente no primeiro tempo ao sufocar o Dragão e Thaciano abriu o placar. Na etapa complementar, a equipe nordestina fechou o resultado positivo com pênalti convertido por Lucho Rodríguez. Assim, com o triunfo, o Bahia garantiu a vaga na pré-Libertadores, pois encerrou sua participação na Série A na oitava colocação, com 53 pontos.

Bahia sufoca Dragão

O Atlético Goianiense levou susto com Derek, que passou por dois adversários, invadiu a área, ficou cara a cara com Danilo Fernandes, mas pecou no momento do chute e desperdiçou ótima oportunidade. Ademir ficou com sobra dentro da área dos visitantes. Thaciano manteve a insistência, depois de jogada em que estava impedido, assim como o seu companheiro Ademir. O camisa 16 do Bahia venceu disputa de bola com o zagueiro Adriano Martins. A bola ficou para Lucho Rodriguez e o uruguaio tentou deslocar o goleiro Ronaldo. Entretanto, perde gol incrível ao finalizar para fora. A ansiedade dos donos da casa seguiu atrapalhando para abrir o placar. Dessa vez, Ademir não aproveitou. O camisa 7 tentou um toque por cima do arqueiro adversário, que foi encoberto, mas a bola saiu por cima.