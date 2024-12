Atlético negocia o retorno do técnico Cuca

Cuca está desempregado desde a saída do Athletico e agora é o principal nome para assumir o comando do Atlético

Cuca está desempregado desde sua saída do Athletico. O Jogada10 apurou, na última semana, que o treinador vê com bons olhos o retorno à Cidade do Galo. Assim, a diretoria deve concluir a negociação nos próximos dias, especialmente para que o novo comandante participe da reformulação que planeja.

Sem técnico desde a saída de Gabriel Milito , o Atlético negocia o retorno do treinador Cuca à agremiação. Com a resposta negativa de Luís Castro, o nome do técnico, que conquistou todos os títulos possíveis com a camisa do Galo, ganhou força nas últimas horas.

Cuca é considerado o maior treinador da história do Atlético. Ele iniciou sua primeira passagem pelo clube mineiro em 2011, quando começou a montar a equipe que conquistaria a Copa Libertadores de 2013. Sua segunda passagem ocorreu em 2021, quando comandou o time que venceu o Campeonato Mineiro, a Copa do Brasil e o Brasileirão.

Nos bastidores, as pessoas veem o nome de Cuca com bons olhos, pois, além de sua competência como treinador, ele também tem grande capacidade de formar bons elencos, com indicações de jogadores que fazem a diferença.

Luís Castro

Entre os principais nomes cogitados para assumir o comando técnico do Atlético, Luís Castro ainda recebe vencimentos do Al-Nassr, no valor aproximado de R$ 2 milhões. Isso, afinal, o impede de assumir qualquer outro clube neste momento. Ele deixou claro, também, que não pretende iniciar nenhum novo trabalho agora.

“Felizmente, desde que saí do Al-Nassr, recebi diversas abordagens. Tenho conversado com as pessoas de forma natural, como sempre fiz ao longo da minha vida. Com muito respeito pelos clubes que me procuraram, de diferentes países. O que posso dizer neste momento é que minha intenção é voltar ao trabalho apenas em junho ou julho do próximo ano”, afirmou o português, em entrevista ao jornal A Bola, de Portugal.