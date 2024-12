Arsenal não sai do empate no duelo londrino contra o Fulham

Gunners jogaram fora de casa, saíram atrás, mas ficam no 1 a 1. Líder Liverpool agradece / Crédito: Jogada 10

Fulham e Arsenal ficaram no 1 a 1, neste domingo (8/12), pela 15ª rodada do Campeonato Inglês. O duelo foi na casa do Fulham, o Craven Cottage, e o time saiu na frente com um gol de Raul Jiménez no primeiro tempo. Porém, o Arsenal foi bem mais perigoso e chegou ao empate com Saliba, na etapa final. No fim, Saka chegou a virar, mas o VAR anulou por impedimento. O Arsenal vai aos 29 pontos, em segundo lugar, mas ainda pode ser ultrapassado pelo Chelsea (28), que joga na rodada contra o Tottenham. O líder é o Liverpool. Afinal, está com 35 pontos e ainda tem menos um jogo. O Fulham é o 10º colocado, com 23 pontos.

Fulham: um ataque, um gol Embora tenha jogado em casa, o Fulham teve como estratégia se fechar e buscar em contra-ataque algum lance de perigo. Foi feliz na estratégia, pois aos 11 minutos, Raul Jiménez recebeu pela direita, cruzou e chutou para fazer o primeiro gol do jogo. Logo em seguida, o time se fechou de vez. Para se ter ideia, este foi o único chute a gol do time até os 31 minutos do segundo tempo. Já o Arsenal, seguiu martelando, mas não conseguindo, mesmo finalizando oito vezes, oferecer real perigo ao gol do rival londrino. Tirando um chute cruzado de Saka, nada mereceu destaque no primeiro tempo.