Após triunfo, Fluminense garante classificação à Sul-Americana-2025

Em campo, os comandados do técnico Mano Menezes necessitam apenas empatar para ficar na primeira divisão, porém fizeram muito mais. Aos 36 do primeiro tempo, Nonato teve espaço e acionou Kevin Serna. O atacante deixou a marcação para trás e fez o gol do triunfo.

Vale destacar que essa será a 11ª participação do Fluminense na competição continental. A última vez em que disputou foi em 2022, com eliminação na fase de grupos. Naquela época, a equipe carioca goleou o Oriente Petrolero por 10 a 1, porém não avançou e perdeu a vaga para o Unión Santa Fe, da Argentina.

Por fim, a melhor colocação do Tricolor na Sul-Americana foi em 2009. Naquela ocasião, o time repetiu a decisão da Libertadores do ano anterior, contra a LDU, do Equador, mas ficou novamente com o vice.

