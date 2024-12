André Jardine busca sua terceira final seguida pelo América do México

O técnico André Jardine está a um jogo de chegar à sua terceira final seguida na Liga MX e ficar mais perto do tão sonhado tricampeonato mexicano, feito conseguido pelo América uma única vez, há 39 anos. Na noite deste domingo (8), o América enfrenta o arquirrival Cruz Azul tendo que vencer a equipe de melhor campanha, após empate por 0 a 0 na primeira partida. Sem poder atuar no Estádio Azteca, que passa por reforma para a Copa do Mundo, a decisão será novamente no Estádio Ciudad de los Deportes, na Cidade do México, que vem sendo a casa das duas equipes.

No América desde junho do ano passado, Jardine busca seu sexto título pelo maior clube do país. Com cinco conquistas – incluindo o bicampeonato mexicano -, o brasileiro já é o treinador mais vencedor da história do América. Na temporada passada, ele foi eleito o Técnico do Ano no México, e leva para esta nova decisão 100% de classificações nos oito confrontos dirigindo o clube em Liguillas – fases de mata-mata.