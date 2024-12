Alerrandro e Yuri Alberto, os artilheiros do Brasileirão

Terminou a Série A-2024 com o Botafogo campeão. Os goleadores foram do Vitória e do Corinthians. Confira o Top10

Os atacantes Alerrandro, do Vitória, e Yuri Alberto, do Corinthians, foram os artilheiros do Brasileirão 2024. Ambos terminaram com 15 gols, balançando a rede nesta última rodada (8/12). O goleador do Rubro-Negro baiano abriu o placar no empate em 2 a 2 com o Flamengo. Já o atacante do Timão abriu o placar cobrando pênalti na vitória sobre o Grêmio.

Além da divisão da artilharia, ambos se destacaram em outros tópicos. Com o gol que marcou, Yuri Alberto superou o flamenguista Pedro (lesionado desde setembro) como o artilheiro do Brasil: 31 a 30. Já Alerrandro ganhou o prêmio de gol mais bonito, uma bicicleta diante do Cruzeiro.