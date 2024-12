Veja datas, horários e locais dos jogos dos brasileiros no Mundial

A Fifa divulgou, neste sábado, 7/12, as datas , horários e locais dos jogos do Mundial de Clubes, que será entre os dias 15 de junho e 13 de julho de 2025. Veja abaixo quando os representantes brasileiros – Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras – estarão em campo em seus respectivos grupos.

No total são oito grupos com quatro agremiações. Os dois primeiros avançam às oitavas. A partir daí, jogos únicos eliminatórios até a final. Nas oitavas, quem avançar no Grupo A enfrenta rival do Grupo B, com possibilidade, assim, de jogo entre Palmeiras x Botafogo.

