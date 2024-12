Veja a escala de arbitragem para a última rodada do Brasileirão; confira

A 38ª rodada do torneio acontece no próximo domingo (8), com todos os confrontos simultâneos

Enfim, a última rodada do Brasileirão está chegando e, no próximo domingo (8), conheceremos o campeão nacional, o último rebaixado para a Série B, entre outras posições. Os duelos acontecerão simultaneamente às 16h (de Brasília). Então, nesta sexta-feira (6), a CBF divulgou a escala de arbitragem para a rodada decisiva.

Para as partidas que valem o título, Anderson Daronco e Ramon Abatti Abel estão escalados. Assim, o árbitro do Rio Grande do Sul estará no confronto entre Botafogo e São Paulo, enquanto o de Santa Catarina apitará Palmeiras x Fluminense, que também pode valer um rebaixamento.