Tiago Leifert está com negociações avançadas e pode parar em grande emissora

Para Tiago Leifert, contratações mostram que SBT quer voltar a ser uma das principais redes de TV do Brasil

O jornalista Tiago Leifert, um dos grandes nomes da comunicação no Brasil, está em negociações avançadas para definir sua nova casa em breve. Ele gostou da proposta do SBT para assumir o cargo de narrador principal da Champions League e da Copa Sul-Americana, além de comandar o programa Arena SBT.

Em conversa com amigos, Leifert destacou que a contratação de Boninho reflete o objetivo do SBT de se posicionar como uma das principais emissoras do Brasil. É importante lembrar que Boninho não será contratado diretamente pelo SBT, mas por meio de uma produtora.