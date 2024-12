Romero Britto rouba a cena e vira piada no sorteio do Mundial de Clubes

O sorteio do Super Mundial de Clubes foi na última quinta-feira (5), em Miami, nos Estados Unidos. No entanto, a participação de Romero Britto segue dando o que falar nas redes sociais. Primeiramente, o nome do pintor ocupou as primeiras posições nos assuntos mais comentados do “X” (antigo Twitter). Em seguida, virou um prato cheio para piadas entre os internautas.

“Romero Britto no sorteio da Copa do Mundo de Clubes certamente foi uma sugestão do ChatGPT”, colocou um usuário.