Roma goleia Lecce no 1º triunfo sob o comando de Ranieri

Debaixo de chuva no Estádio Olímpico, a Roma, diante de seus torcedores, goleou o Lecce por 4 a 1 neste sábado, 7/12, pela 15ª rodada do Campeonato Italiano. Após um primeiro tempo irregular, no qual saiu na frente, mas cedeu o empate, os romanistas voltaram mais ativos na etapa final e construíram esta vitória, que representou a primeira sob o comando de Claudio Ranieri, que assumiu no mês passado.

Primeiro tempo termina em 1 a 1

Em casa e com maior qualidade técnica, a Roma foi totalmente dominante no primeiro tempo. Contudo, apesar de ter 60% de posse de bola e 9 a 1 nas finalizações, teve poucos momentos de real perigo ao gol de Falcone. O time chegou a abrir o placar com um gol chorado de Salemaekers, que recebeu de El Shaarawy pela esquerda e, mesmo chutando mascado, fez a bola morrer devagarzinho no canto esquerdo do goleiro. Quase ampliou em uma cabeçada de Ndicka, mas o atacante Krstovic, ajudando a defesa, salvou em cima da linha. No entanto, a Roma cedeu o empate no único ataque do Lecce. Em um contra-ataque, Ramadani foi derrubado por Saul Abdulhamid. Krstovic cobrou e marcou. Assim, 1 a 1 no placar.