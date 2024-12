RB Bragantino x Criciúma: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes fazem duelo decisivo contra o rebaixamento no Nabi Abi Chedid, pela última rodada do Campeonato Brasileiro

RB Bragantino e Criciúma duelam neste domingo (8/12), às 16h, no estádio Nabi Abi Chedid, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. A partida, aliás, é decisiva para o time de Bragança Paulista. Afinal, o Massa Bruta precisa vencer para evitar o rebaixamento para a Série B. Cenário que os catarinenses já estão. Com a vitória do Fluminense na última quinta-feira (5/12), o Tigre não tem mais chances de permanecer na Série A e apenas cumpre tabela.

Como chega o Criciúma

Já pelo lado do Tigre, nada mais pode se fazer. Afinal, a equipe vem de oito jogos sem perder e não tem mais chances de escapar do rebaixamento. Assim, apenas cumpre tabela na última rodada do Brasileirão. Contudo, a equipe deve jogar com força máxima em Bragança Paulista. O zagueiro Rodrigo e o volante Newton, que cumpriram suspensão contra o Flamengo, na última partida, voltam e devem ser titulares. Por fim, no ataque, Felipe Vizeu e Arthur Caíke brigam por uma vaga.

RB BRAGANTINO X CRICIÚMA

38ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 8/12/2024, às 20h (de Brasília).

Local: Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista (SP)

RB Bragantino: Cleiton; Andres Hurtado, Pedro Henrique, Lucas Cunha e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes (Jadsom), Lucas Evangelista e Lincoln; John John, Vinicinho e Eduardo Sasha. Técnico: Fernando Seabra

Criciúma: Gustavo; Dudu, Rodrigo, Tobias Figueiredo e Miguel Trauco; Barreto, Newton, Matheusinho (Fellipe Mateus) e Marcelo Hermes; Bolasie e Felipe Vizeu (Arthur Caíke). Técnico: Cláudio Tencati

