Porto só empata com o Famalicão e desperdiça chance de virar líder

Porto tem gol anulado e fica no 1 a 1 em partida da 13ª rodada do Campeonato Português

O Porto ficou apenas no empate em 1 a 1 com o Famalicão, fora de casa, neste sábado (7). Em duelo válido pela 13ª rodada do Campeonato Português, Óscar Aranda abriu o placar para os mandantes no final do primeiro tempo, enquanto Samu Aghehowa igualou na reta final.

Com o resultado, o Porto segue em terceiro lugar, mas agora com 31 pontos. Dessa forma, a equipe desperdiçou a oportunidade de chegar aos 33 e dividir a liderança com o Sporting. No entanto, o Porto teria uma vitória a mais. Fato é que o Benfica, que venceu as últimas oito, está na segunda posição, com 31 pontos. Os Encarnados, porém, têm apenas 12 jogos. O Sporting, vale lembrar, também já tem 13. O Famalicão, por sua vez, está em oitavo lugar, com 18 pontos.