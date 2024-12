Napoli x Lazio: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam neste domingo (8) em partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Italiano. Napoli reassume liderança em caso de vitória

Curiosamente, as duas equipes se enfrentaram na última quinta-feira (5), mas em Roma e pela Copa da Itália. A Lazio venceu o Napoli reserva por 3 a 1.

Napoli e Lazio se enfrentam neste domingo (8), às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Diego Armando Maradona. Assim, será um confronto direto na briga pelo título do Campeonato Italiano. Inclusive, a partida é válida pela 15ª rodada da competição.

Como chega o Napoli

Eliminado na Copa da Itália e sem disputar nenhuma competição continental nesta temporada, o Napoli focará ainda mais no Italiano. Afinal, é o único torneio que restou para os napolitanos. A equipe comandada por Antonio Conte está em segundo lugar, com 32 pontos, atrás apenas da Atalanta (34), que já jogou na rodada. Portanto, o Napoli voltará à liderança do Scudetto em caso de vitória.

O lateral-direito reserva Pasquale Mazzocchi é o único desfalque confirmado do Napoli que, portanto, entra como favorito para o duelo.

Como chega a Lazio

A equipe romana abriu este sábado (7) na quinta colocação, com 28 pontos, atrás ainda da Inter de Milão e da Fiorentina. Portanto, se a Lazio vencer, encostará na líder Atalanta. Por outro lado, se perder para o Napoli, verá os napolitanos assumirem a liderança e ainda se distanciarem do título do Italiano. O volante uruguaio Vecino será desfalque, afinal, está lesionado.