Modric e Belligham brilham, Mbappé marca e Real Madrid vence outra

Ainda sem Vini Jr e com Endrick entrando na etapa final, Merengues fazem 3 a 0 e seguem na cola do líder Barcelona / Crédito: Jogada 10

Com belas atuações de Modric e Bellingham (este último fez um gol e deu assistência para o tento de Arda Güler), e com Mbappé deixando o seu, o Real Madrid venceu fora de casa o Girona por 3 a 0. O jogo deste sábado (7/12) foi no campo do time catalão, o Estádio Montilivi, e valeu pela 17ª rodada do Campeonato Espanhol. Assim, o Real Madrid segue de perto o Barcelona, que lidera com 38 pontos. Os Merengues, por sua vez, têm 36 pontos e um jogo a menos. O Girona, com 22 pontos, ocupa a oitava colocação.

No primeiro tempo, o Real esteve abaixo do que pode apresentar, com Mbappé mal e até tropeçando na bola em um lance. O Real Madrid dependeu de Modric e Bellingham para as melhores jogadas. Já o Girona teve pelo menos três chances para abrir o placar, a melhor com Van de Beek. Contudo, aos 36 minutos, os Merengues abriram o placar. Em jogada iniciada por Modric, Brahim recebeu de Bellingham pela esquerda e foi ao fundo. Ao tentar o cruzamento, a zaga rechaçou para a área e Bellingham ficou com a sobra. O chute passou por baixo da perna de um zagueiro e do goleiro e entrou.