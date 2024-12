Manchester City arranca empate com Crystal Palace no Inglês

Citizens ficam duas vezes atrás no placar e segue em momento conturbado na temporada / Crédito: Jogada 10

O Manchester City segue em turbulência na temporada 2024/25. Os Citizens chegaram a ficar duas vezes atrás do placar, mas empataram com o Crystal Palace por 2 a 2, neste sábado (7), fora de casa, pela 15ª rodada do Campeonato Inglês. Haaland e Rico Lewis fizeram os gols dos atuais campeões, enquanto Muñoz e Lacroix marcaram para o time de John Textor. Veja a classificação do Campeonato Inglês!

O jogo foi quente no Selhurst Park. O Manchester City teve a maior posse de bola, como de costume, mas não conseguiu transformar o volume em oportunidades. Assim, o Crystal Palace era mais objetivo e precisou de quatro minutos para sair na frente do placar, com Muñoz. Os Citizens reagiram e, inevitavelmente, empataram com Haaland, aos 30 da etapa inicial.