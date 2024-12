Juventude x Cruzeiro: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes sonham com classificação para torneio internacionais e encerram o Brasileirão neste domingo (08), no Alfredo Jaconi

Neste domingo (8), Juventude e Cruzeiro se enfrentam pela última rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para às 16h ( de Brasília), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O confronto pode definir vagas em competições internacionais para ambas as equipes. O time gaúcho sonha com a Sul-Americana, enquanto o Mineiro deseja a Libertadores

Onde assistir

O canal Premiere transmite o jogo ao vivo.