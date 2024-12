Grêmio x Corinthians: onde assistir, escalações e arbitragem

A arrancada no segundo turno fez o Corinthians sair da zona do rebaixamento para conquistar uma vaga na fase preliminar da Libertadores, confirmada na goleada sobre o Bahia, na última rodada. Entretanto, o Timão não tem mais chances de brigar por um posto na fase de grupos. Assim, Ramón Díaz terá a oportunidade de dar oportunidade para outros jogadores com poucos minutos na competição. Contudo, quem deve jogar é Yuri Alberto. Afinal, o camisa 9 briga pela artilharia do torneio de pontos corridos e deve atuar como titular para conseguir se tornar o goleador máximo do Brasileirão e também do país.

GRÊMIO X CORINTHIANS

38ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 8/12/2024, às 16h (de Brasília).

Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)

Grêmio: Caíque; João Pedro, Geromel, Jemerson e Reinaldo; Dodi e Villasanti; Pavón, Cristaldo e Soteldo; Braithwaite.Técnico:Renato Gaúcho.

Corinthians: Hugo Moura; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Carrillo, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Depay e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz

Árbitro: –

Auxiliares: –

VAR: –

