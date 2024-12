Galvão Bueno sobre o Atlético: ‘Inacreditável’

Galvão Bueno lembrou que Atlético sonhou com Copa do Brasil e Libertadores e agora tem a luta contra a queda para a segunda divisão

O Atlético entra na última rodada do Campeonato Brasileiro com risco de rebaixamento. Após disputar as finais da Copa do Brasil e da Libertadores — ficando com dois vices —, o Galo agora precisa vencer ou empatar com o Athletico neste domingo (7), na Arena MRV, para garantir sua permanência na Série A.

Assim, o narrador Galvão Bueno, ao comentar a situação do Atlético, classificou a campanha como “inacreditável”.