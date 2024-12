Fortaleza x Internacional: onde assistir, arbitragem e escalações

O Internacional vai enfrentar o Fortaleza, neste domingo (8/12), às 16h (de Brasilia), na Arena Castelão, em duelo pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes estão próximas na tabela e o principal objetivo é assegurar a quarta colocação do torneio. Quem tiver êxito na missão contará com um benefício financeiro, pois a premiação é maior. A quantia total é de quase R$ 41 milhões. Atualmente, o dono do quarto lugar é o Colorado, com 65 pontos. O Leão do Pici se encontra uma posição abaixo e com a mesma pontuação.

Este jogo terá um grande envento antes da bola rolar. Uma fan fest quecomeça às 13h (de Brasília),com um show exclusivo do cantor Guilherme Dantas, com participações especiais de Zé Cantor, Avine Vinny, Kaká e Pedrinho.