Flamengo x Vitória: onde assistir, escalações e arbitragem

Jogo que marca despedida de Gabigol será, neste domingo (9), às 16h, no Maracanã, pela última rodada do Campeonato Brasileiro

Em partida que marca a despedida de Gabigol, o Flamengo enfrenta o Vitória, às 16h, no Maracanã, pela 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro carioca já está com a terceira posição garantida, pois não pode avançar ou perdê-la. O time se encontra com 69 pontos, enquanto o Leão da Barra está na 11ª posição, com 46 pontos, e tem chance de subir na tabela, porém sem muitos saltos. Além disso, já se livrou do risco de rebaixamento.

As duas equipes já se enfrentaram 49 vezes ao longo da história, com 30 vitórias do Flamengo, 10 do Vitória e nove empates. No mais recente encontro, dia 24 de julho, pelo primeiro turno do Brasileirão, o Fla ganhou por 2 a 1.