Cruzeiro encaminha ida de Vital para o Necaxa

Meia Mateus Vital está sem muito espaço no Cruzeiro e reencontraria o treinador Larcamón / Crédito: Jogada 10

O Cruzeiro encaminhou a transferência do meia Mateus Vital para o Necaxa (MEX). De acordo com o jornalista André Hernan, o atleta será liberado após uma compensação financeira por parte dos mexicanos. Trocando em miúdos: venda. O Necaxa, vale lembrar, é treinado pelo argentino Nicolás Larcamón, que comandou o jogador na equipe mineira no início de 2024. Vale lembrar que o jogador tem contrato com a equipe mineira válido até o final de 2025. Dessa forma, ele pode assinar pré-contrato a partir de julho do ano que vem, mas o Necaxa quer contar com Mateus Vital já a partir de janeiro. Focado na última rodada do Brasileirão, o Cruzeiro pretende concluir as negociações em breve.