Botafogo x São Paulo: onde assistir, escalações e arbitragem

O país está de olho em Botafogo x São Paulo, pela última rodada desta edição do Campeonato Brasileiro. Afinal, neste domingo (8), às 16h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos com casa cheia, o campeão nacional pode dar a volta olímpica no Colosso do Subúrbio. Líder, o Glorioso, com 76 pontos, está a um empate de levantar a taça. Segundo colocado, o Palmeiras, com 73, terá, portanto, que fazer sua parte no Allianz Parque, no mesmo horário, contra o Fluminense, além de secar o Alvinegro. Garantido na fase de grupos da Libertadores, o Tricolor Paulista é o sexto, com 59. Não sobe ou desce mais na tabela.

Como chega o Botafogo?

O Botafogo ficou com a mão na taça após a vitória maiúscula sobre o Internacional por 1 a 0, fora de casa, no Beira-Rio, na última jornada. Mesmo de ressaca pelas festas do título da Libertadores (o próprio técnico Artur Jorge admitiu os exageros) e com problemas físicos das “finais” da temporada, o Glorioso mostrou força de campeão. Agora, para corroborar esta condição, precisa de, no mínimo, não levar gols diante do São Paulo para viaja ao Qatar como campeão brasileiro. Porém, o Mais Tradicional tem bola para realizar mais.