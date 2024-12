Botafogo tem oito na lista de melhores da Libertadores-2024

Os representantes do Alvinegro carioca são: o goleiro John, o zagueiro Barboza, o lateral-esquerdo Alex Telles, o volante Marlon Freitas, o meia Thiago Almada e os atacantes Savarino, Luiz Henrique e Igor Jesus. Na lista, ocorre um erro, e o goleiro alvinegro aparece como atleta do Atlético.

Nesta sexta-feira (06), a Conmebol anunciou a seleção dos melhores jogadores da Libertadores de 2024. Campeão após vencer o Atlético-MG na grande final , realizada no dia 30 de novembro, em Buenos Aires, o Botafogo domina a lista com oito jogadores.

Aliás, completam a equipe o lateral-direito Fabricio Bustos, do River Plate, o curinga Battaglia, do Atlético-MG, e o meia Leonardo Fernandez, do Peñarol. Este último defendeu o Fluminense na temporada passada e fez parte do elenco do Tricolor Carioca campeão do torneio em 2023.