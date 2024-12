Botafogo leva taça da Libertadores a Manga

Ex-jogador é considerado um dos maiores goleiros da história do futebol. Manga tem números expressivos em ação pela Libertadores

Campeão da Libertadores pela primeira vez, o Botafogo levou a taça conquistada no último sábado (30) para “visitar” Manga. Vale lembrar que ele é amplamente considerado um dos maiores goleiros da história do Glorioso e do futebol.

Nas redes sociais, o Glorioso fez questão de exaltar o momento. A taça, aliás, foi entregue pelo presidente Durcésio de Mello. A visita também foi uma forma de mostrar solidariedade e gratidão ao ex-goleiro do Botafogo. Aos 87 anos, ele se recupera de um câncer na próstata.