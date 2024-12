Botafogo e a chance da inédita volta olímpica no Estádio Nilton Santos

Glorioso pode inaugurar salão de festas e levar o 1º torneio de expressão no Colosso do Subúrbio. Jogadores estão eufóricos com a possibilidade

O mesmo destino que já aprontou algumas peças no Botafogo reservou um momento único para a última rodada desta edição do Campeonato Brasileiro. Ateus não vão comprar esta versão. Mas os deuses do futebol moveram as palhas para que o Glorioso tivesse a chance de concluir o torneio nacional com uma volta olímpica no Estádio Nilton Santos, a primeira do Mais Tradicional em sua praça esportiva, no Engenho de Dentro. Neste domingo (8), às 16h (de Brasília), contra o São Paulo, com ingressos esgotados, basta ao Alvinegro um empate para cravar mais uma bela história nesta temporada.

Na quarta-feira (5), quatro dias após tornar-se o dono do continente sul-americano, o Botafogo esteve a dez minutos de mais uma façanha. Em Belo Horizonte, contudo, o Palmeiras virou sobre o Cruzeiro por 2 a 1 e tirou a chance de o Alvinegro colocar um ponto final na disputa pelo título, no Beira-Rio, onde, às margens do Guaíba, os cariocas tiveram uma vitória maiúscula diante do Internacional: 1 a 0 sobre o dono da melhor campanha do returno.