Benfica vence a oitava seguida e encosta no líder Sporting

Benfica chega aos 31 pontos e fica a dois do rival, que tem uma partida a mais. Clássico de Lisboa será ainda neste ano / Crédito: Jogada 10

O Benfica derrotou, em casa, o Vitória de Guimarães por 1 a 0, neste sábado (7). O atacante turco Aktürkoğlu fez o gol da vitória do embate válido pela 14ª rodada do Campeonato Português, ainda no primeiro tempo. Esta foi, portanto, a oitava vitória seguida do time lisboeta na competição. Antes de vencer o Vitória, o Benfica deixou para trás, nesta ordem: Santa Clara, Boavista, Gil Vicente, Rio Ave, Farense, Porto e Arouca.

Com o resultado, o Benfica chegou aos 31 pontos no Português. Agora, portanto, está a apenas dois do líder e rival Sporting. Os Leões, porém, têm 13 partidas no momento e ainda jogarão neste sábado, recebendo o Boavista. Vale lembrar que os arquirrivais se enfrentarão no dia 29 de dezembro, com mando do Sporting.